Die Digital Signage-Branche denkt bei POS meistens an digitale Screen, Sensoren und immersive Erlebnisse. Die Realität sieht aber oft anders aus: Pappaufsteller, Promoter und Power-Preise. Jede Landesgesellschaft von großen Marken verfolgt ihre eigene Strategie, beauftragt eigene Werbemittel und misst mal mehr, mal weniger den Erfolg. HH Global übernimmt für FMCG und andere global tätige Einzelhandelsmarken die Konzeption, Umsetzung und Messung von POS-Maßnahmen – sowohl klassische POS-Kampagnen wie auch zunehmend digitale über alle Vertriebskanäle hinweg.

Übernahme von Displayplan

Nun übernimmt HH Global den Wettbewerber Displayplan und erweitert das HH Global Creative + Digital-Community Team von mehr als 500 Mitarbeitern, die in 34 Studios in 15 Ländern tätig sind. Displayplan verfügt über die Kompetenzen und Erfahrungen eines Full-Service Digital Signage-Integrators mit eigener Content-Agentur, Technologie-Integration, Betrieb, Service und Datenanalyse. Kunden wie Samsung Mobile, P&G und Mars setzen auf Displayplan, um ihre Produkte mit Digital Signage am POS zu inszenieren und den Abverkauf zu optimieren.

HH Global erhält mit der Übernahme von Displayplan nun zusätzliche digitale Kompetenz und Zugriff auf ein weltweites Digital Signage-Ökosystem. Im Fokus stehen die Millionen von kleinen Digital Signage-Installationen in Multi-Brand Stores – oft nur 1 bis 2 kleine Displays, die früher klassischerweise mit USB-Sticks mit Content versorgt wurden. Für Realtime Analytics und kanalübergreifende POS-Strategien müssen die Screens heute auch online verbunden sein.

