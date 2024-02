Die „LEDsierung“ von Fernsehsendern schreitet auf der ganzen Welt voran. Erst vor kurzem meldete Alfalite die Ausstattung von zwei spanischen Sendern.

Der chinesische Hersteller Liantronics hat nun ein Fernsehstudio in den Vereinigten Arabischen Emiraten mit insgesamt 106 Quadratmetern Fine-Pitch-LED-Walls ausgerüstet.

Besonders bei diesem Projekt ist der 7-teilige LED-Screen, der, je nach Blickwinkel, ein gesamtes Bild ergibt oder Bilder aus verschiedenen Blickwinkeln darstellen kann, während die Moderatoren Nachrichten aus verschiedenen Ländern präsentieren.

Zudem befindet sich in der Mitte des Studios ein frei beweglicher, doppelseitiger LED-Screen, der kreativ für verschiedene Präsentationsformen genutzt werden kann.

Die Liantronics-LED, die hier zum Einsatz kamen, verfügen laut dem Hersteller über die Minitrim-Technologie, die eine sehr hohe Ebenheit der Oberfläche für einen hohen Betrachtungskomfort ermöglicht.

Liantronics realisierte bereits mehrere Display-Lösungen für Fernsehstudios, zum Beispiel für Alaraby TV in Katar, NBC Washington in den USA, das Studio von TVE in Spanien und ein Sendestudio in der Schweiz.

