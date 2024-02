Macnica Americas gibt die Ernennung von Sébastien Dignard zum President bekannt. Sébastien Dignard berichtet an Macnica Inc. und soll den vertikalen Fokus von Macnica in den wichtigsten nordamerikanischen Geschäftsbereichen wie AV, Broadcast, AI, Automotive, Industrial Applications und Security schärfen, wobei der Schwerpunkt auf dem Aufbau einer stärkeren Basis für das gesamte Geschäftswachstum liegt.

Sébastien Dignard kommt mit mehr als 20 Jahren Erfahrung als Führungskraft zu Macnica Americas, wobei er im Laufe seiner Karriere immer verantwortungsvollere Positionen in High-Tech-Unternehmen übernommen hat. Zum Beispiel war er CEO und President von Framos und erstellte eine Innovations-Roadmap für Framos-Kameramodule, -Schnittstellen und -Bildgebungslösungen.

Zuletzt leitete Sébastien Dignard als Präsident die globalen Aktivitäten von Ienso im Bereich Embedded und AI-enabled Imaging und baute das Geschäft des Unternehmens mit OEMs und Produktpartnern aus – auch ein Kernbereich des Macnica-Geschäfts. Macnica Americas liefert FPGA-, SoC-, SoM- und andere Hardware- und Softwarekomponenten an Hersteller, die neue Produkte und Lösungen entwickeln, da Unternehmen stellte auch auf der ISE 2024 aus.

„Macnica verfügt über ein außergewöhnlich umfangreiches Wissen und Können, und unsere Aufgabe ist es, die Geschäftsbereiche und Strategien, die in Nordamerika am sinnvollsten sind, zu lokalisieren und auszuführen“, erklärt Sébastien Dignard. „Dazu gehört auch die Konsolidierung unserer Position in Nord- und Südamerika, um den Erfolg von Macnica auf den internationalen Märkten widerzuspiegeln. Wir bieten Technologieelemente an, die kreativere Produktdesigns vorantreiben und lukrative Markteinführungsstrategien ermöglichen. Der Wert, den wir bieten, besteht darin, dass wir sie dabei unterstützen, schneller auf den Markt zu kommen und IP-Elemente bereitzustellen, die technologische Innovationen von der Definition auf Systemebene bis hin zur Lieferung von Komponenten vorantreiben.“

