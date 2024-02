Die Zurheide-Edekas starten mit Retail Media: Mit Digooh Media aus Köln rollt die Premium-Supermarktkette ein Netz an sechs Standorten im Ruhrgebiet aus. Darunter ist der zweistöckige Flagship-Supermarkt in der Düsseldorfer Innenstadt, unweit der Kö. Weitere Screens kommen in die Filialen Düsseldorf Reisholz, Oberhausen, Essen, Bottrop und Gladbeck. Das Netz besteht aus digitalen City-Light-Postern (DLCP), die am Eingang der Filialen aufgestellt werden.

Der DooH-Anbieter Digooh Media, der 2023 auch einen Retail Media-Rollout für Netto startete, übernimmt sowohl die Installation als auch den fortlaufenden Betrieb der Screens. Anders als bei Netto, wo Inovisco als Vermarkter fungiert, sind die Kölner bei Zurheide alleiniger Betreiber der Screens. Nach eigenen Angaben erstellt das Unternehmen auch digitalen Content für den Retailer und spielt die Kampagnen aus.

„Die digitale, bewegte Angebotskommunikation und Kundeninformation über DCLP-Screens ist für uns als innovativer Anbieter ein folgerichtiger Schritt“, sagt Rüdiger Zurheide, Geschäftsführer von Zurheide Feine Kost. „Dahinter steht mehr als nur der Ausgleich sinkender Reichweite mit dem klassischen Handzettel-Beileger oder der nachhaltige Umgang mit Ressourcen wie Papier. Die Integration steht für uns unter dem Motto ’Modernität der Märkte trifft Modernität des Mediums’.“

Die Zurheide-Standorte zählen zum Segment der Premiumsupermärkte und ziehen Kunden mit starker Kaufkraft an. Das qualifiziert sie als beliebten Retail-Media-Standort. Laut Alexander Houben, CEO von Digooh Media, sind weitere Schritte der Zusammenarbeit mit Zurheide Feine Kost geplant. Zum Beispiel will man die Edeka App mit den Retail-Media-Screens verknüpfen.