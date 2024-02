Anders als in den USA sind neue Sportstadien in Deutschland eher seltene Projekte. In München wird diesen September ein neues Großprojekt eröffnen: der SAP Garden, das neue Zuhause des Eishockey-Clubs Red Bull München und der FC-Bayern-Basketballer. In den letzten Wochen entstand bereits das Digital Signage-Herzstück der Arena: ein doppelseitiger LED-Würfel mit 209 Quadratmeter Screen-Fläche. Mit Sicherheit einer der größten LED-Würfel in Deutschland.

Der Würfel wird die Hauptspielfläche des SAP Garden sein. Mit einem Hohlraum in der Mitte wird er sich von allen Seiten bespielen lassen. Insgesamt besteht er aus 456 einzelnen Panels und insgesamt 41 Millionen LEDs. Jede der vier Außenseiten misst 9,5 mal 5,5 Meter und hat damit ein 16:11-Format. Der Pixelabstand beträgt 3,9 Millimeter. Der Screen kommt auf eine Helligkeit von 3.500 Candela pro Quadratmeter.

Den 16 Tonnen schweren Würfel wird man in den nächsten Tagen unter das Hallendach ziehen. Als offizieller Medientechnikpartner der Arena und von Red Bull München ist der Integrator Sonovts für die Installation verantwortlich. Die LED-Lösung kommt von HG Videowall.

Sonovts, ebenfalls aus München, plante für das Stadion auch weitere großflächige LED-Wände und Projektionssysteme. Ebenfalls wird Sonovts für die Content-Bespielung zuständig sein. Für das Digital Signage-Konzept arbeiten die Münchner mit POS Television aus Kiel zusammen. Die Digital Signage-Software wird aus dem Hause Grassfish kommen.

