Um den Entwicklungen in DooH und Retail Media Rechnung zu tragen, ordnet die One Tech Group ihre Lösungen und Services neu. Zu den Produkten zählen Adserver1, SSP1, DMP1 und NMS1. Services und Beratungsleistungen werden unter Platform Services zusammengefasst.

Für DooH und Retail rückt nun verstärkt der Adserver1 als Erweiterung der Supply-Side-Plattform SSP1 in den Fokus. Zum einen, um Publishern die Möglichkeit zu geben, über eine Plattform alle Werbebuchungen, also auch klassische Direktbuchungen, abzuwickeln und zu optimieren, inklusive eines integrierten Wettertargeting-Moduls. Zum anderen, um Agenturen beziehungsweise Werbetreibenden unter anderem ein Realtime-Tracking und Reporting zu ermöglichen.

Mit der Integration der Data-Management-Lösung DMP1 sollen Publisher nun ebenfalls in der Lage sein, 1st- und 3rd-Party-Daten auf Basis ihres Inventars für Werbebuchungen skalierbar nutzbar zu machen. Über das Produkt NMS1, welches sich gezielt an DooH- und Retail-Publisher richtet, steht laut der One Tech Group künftig eine umfangreiche Inventar- und Sales-Management-Lösung zur Verfügung.

SSP1 als Multichannel-Plattform

Zudem erweitert der Tech-Anbieter sein Angebot in Richtung Multichannel: Über SSP1 können künftig auch Werbeflächen aus der analogen Plakatwerbung und in Print programmatisch gebucht werden. Zudem wird die Integration von Radio innerhalb des ersten Quartals erfolgen. Daneben rückt der Bereich Retail Media am Point-of-Sale noch stärker in den Fokus. All diese Angebote wurden auf einer Plattform mit weiteren Produkten konsolidiert und den Kunden dort nahtlos verfügbar gemacht.

Die Erweiterung sei ein logischer Schritt, nachdem DooH auf dem besten Weg sei, sich fest in der Programmatic-Welt zu etablieren. Daniel Siegmund, Co-Founder und Managing Director der One Tech Group, erläutert: „Die One Tech Group hat in den vergangenen Jahren am Beispiel DooH gezeigt, dass man einen One-to-many-Kanal aus der Welt der analogen Buchungen in die programmatische Zukunft bringen kann. Dieser Erfolg – sowohl für den Kanal insgesamt, als auch für uns als Unternehmen – hat uns ermutigt, diese Schritte auch bei weiteren relevanten und für Werbetreibende äußerst interessanten One-to-many-Kanälen zu gehen.“ Dazu zähle auch ein intensivierter Fokus auf Instore Retail Media.

Somit will die One Tech Group die SSP1 zu einer Multichannel-SSP für One-to-many-Medien ausbauen. Im Print-Bereich hat der Tech-Anbieter in der jüngeren Vergangenheit bereits die Zusammenarbeit mit der Score Media Group sowie Pryntad begonnen und in der Folge die ersten programmatischen Print-Buchungen umgesetzt. Die erste programmatische OoH-Kampagne wurde bereits Ende 2023 in Zusammenarbeit mit Goldbach Neo umgesetzt.

Innerhalb des ersten Quartals 2024 will die One Tech Group zudem Radio als weiteren Kanal integrieren. Nach ersten Tests im Jahr 2023 zeige sich, dass auch Radio sich als fester Bestandteil der programmatischen Wertschöpfung etablieren werde.