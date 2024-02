OoH Schweiz Bern will Außenwerbung verbieten

Der Streit um die Außenwerbung in der Schweiz geht weiter: Diesmal trifft es die Hauptstadt Bern. Dort stimmte der Stadtrat für ein vollständiges Verbot kommerzieller Außenwerbung. Das berichten mehrere Medien, unter anderem Watson.ch.

Bereits im vergangenem Jahr gab es in mehreren eidgenössichen Städten Diskussionen um ein Verbot von Außenwerbung. In Städten wie Zürich gab es entsprechende Vorstöße der kommunalen Politik, oft mit Fokus auf DooH. In anderen Gemeinden wie Genf ist das Verbot schon länger Thema.

Ob das Verbot in Bern tatsächlich durchgesetzt werden kann, steht auf einem anderen Blatt. Die Mehrheit sei mit 30 zu 29 hauchdünn gewesen, zudem ist die regierende Stadtregierung dagegen. Zudem kam Kritik, dass der Vorstoß Arbeitsplätze gefährde und den Stadt-Etat beeinträchtige. In Genf wurde der Beschluss im vergangenen Jahr durch ein Referendum gekippt.

Nach einem Bericht der Zeitung „Der Bund“ bringe die Außenwerbung jährlich etwa 5,5 Millionen Franken in die Berner Kassen.