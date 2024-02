Pilot hat den Aufgabenbereich der Geschäftsführerin Anja Jeremias erweitert und bündelt bei ihr den strategischen Einkauf der Agenturgruppe. Mit der Neuordnung des strategischen Einkaufs will sich die Agenturgruppe auf den immer stärker fragmentierenden Medienmarkt und zunehmend heterogene Publisher-Portfolios einstellen. Ziel seies, ganzheitlichere Partnerschaften und Geschäftsbeziehungen zu Medien- und Technologiehäusern zu etablieren. Dazu gehören auch die gemeinsame Entwicklung neuer Produkte aus dem Kundenbedarf heraus.

„Wir stehen immer noch vor der Herausforderung einer zunehmenden Fragmentierung der Medienlandschaft, die nach deutlich flexibleren und damit anpassungsfähigeren Agenturstrukturen verlangt“, sagt Kristian Meinken, Geschäftsführer der Pilot-Agenturgruppe. „Anja verfügt über ein außergewöhnliches Kundenverständnis einerseits und umfassende Expertise in der strategischen Mediaplanung andererseits, gepaart mit dem Mut, immer wieder neue Produkte zu entwickeln und auszuprobieren – daher ist es nur logisch, alle Medienpartnerschaften bei ihr zusammenzuführen, um künftig mit noch ganzheitlicheren Angeboten am Markt aufzutreten und die Weichen für weiteres Wachstum zu stellen.“

Anja Jeremias wurde Anfang 2022 in die Geschäftsführung von Pilot berufen und verantwortete in den vergangenen zwei Jahren den Einkauf klassischer Medien, die Umsetzung von Kundenkampagnen sowie die Einführung neuer Produkte. Dazu gehört auch die Entwicklung programmatischer Kampagnen für klassische Medien wie Print, Audio und Kino, die sie gemeinsam mit ihrem Team realisiert hast. Die 38-Jährige ist seit sieben Jahren Teil des Pilot-Teams.

„Die integrierte Reichweitenplanung wird immer herausfordernder und die Attribution von Wirkung immer zentraler in der Kampagnenplanung und -steuerung, daher sehen wir in der Bündelung des Strategischen Einkaufs vor dem Hintergrund einer sehr heterogenen Medienlandschaft eine große Chance“, ergänzt Anja Jeremias. „Wir wollen Inventarauswahl und Planung noch sehr viel maßgeschneiderter und individueller angepasst an das Geschäfts- und Marketingmodell unserer Kunden umsetzen – dafür schaffen wir jetzt die Voraussetzungen.“