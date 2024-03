Nach Lidl und Kaufland geht jetzt auch Rewe eine Retail-Media-Partnerschaft mit The Trade Desk ein. The Trade Desk ist eine Demand-Side-Platform, über die Werbetreibende die gesamte Bandbreite an digitalem Werbeinventar einkaufen können. Dazu gehören Websites, Apps, Connected TV, Digital Audio und Digital-out-of-Home. In die programmatischen, also automatisierten, Buchungen fließen jetzt die Zielgruppendaten von Rewe ein. Sie basieren auf dem Kaufverhalten im Rewe-Onlineshop.

Die Instore-Daten der Rewe-Filialen scheinen nicht Teil der Partnerschaft zu sein. Dennoch hat der Deal Auswirkungen auf Instore-Retail-Media: The Trade Desk nutzt die Daten, um programmatische Omnichannel-Kampagnen enger auf die Zielgruppe von Werbetreibenden zuzuschneiden. Dadurch beeinflussen sie auch die Ausspielungen auf DooH und Instore-Retail-Media.

The Trade Desk hatte im Juli 2023 eine ähnliche Partnerschaft mit Schwarz Media geschlossen, der Retail-Media-Einheit von Lidl und Kaufland. „Retail Media spielt eine immer wichtigere Rolle in Marketingstrategien“, sagt Tim Abraham, Senior Director Data Partnerships EMEA bei The Trade Desk. „Der Wegfall von Third-Party-Cookies bedeutet für die Werbebranche eine enorme Veränderung, bei der Retail-Daten Werbungtreibenden einen neuen Identity-Ansatz bieten können.“

„Für Marken und Agenturen ist es extrem wichtig, die richtige Zielgruppe zu identifizieren. Unsere Kundensegmente basieren auf echtem Kaufverhalten und sind daher besonders verlässlich. Durch die Zusammenarbeit mit The Trade Desk können Werbungtreibende nun gezielt die richtigen Konsument:innen entlang der gesamten Customer Journey im offenen Internet erreichen.“, sagt Magdalene Rynkiewicz, Head of Rewe Customer Insights & Media bei REWE.

Für Rewe lässt sich die Öffnung seiner Zielgruppen als weiterer Schritt im Ausbau des Retail-Media-Geschäfts deuten. Um dieses Geschäft kümmert sich seit Ende 2023 die von Rewe und OMD neu gegründete Agentur Pion3ers.

