Bei Lidl Deutschland ist der Roll-out von ESL in vollem Gange, nun hat auch Lidl in Großbritannien die Ausstattung seiner mehr als 960 Stores mit elektronischen Preisanzeigen gestartet.

Nach einem Pilotprojekt seit 2022 in 35 Filialen werden nun alle Geschäfte in England, Schottland und Wales mit ESL ausgerüstet. In den Testfilialen sollen bei Umfragen mehr als zwei Drittel der Besucher die Umstellung gar nicht bemerkt haben.

Laut Lidl GB sollen durch die Umrüstung jährlich mehr als 206 Tonnen an CO2-Ausstoß eingespart werden.

Isaac Ekpenyong, Leiter der Verkaufsorganisation bei Lidl GB, kommentiert: „Als Discounter sind Nachhaltigkeit und Effizienz tief in unserer DNA verwurzelt. Wenn wir unsere Arbeitsweise ändern, egal wie groß oder klein, können wir das Gesamterlebnis für unsere Kunden verbessern. In diesem speziellen Fall unterstützen wir unsere Mitarbeiter, indem wir ihnen mehr Zeit für Aufgaben geben, die direkt unseren Kunden zugute kommen. Die Umstellung auf elektronische Regaletiketten ist aber nicht nur das, sondern auch ein weiterer Schritt, mit dem wir die Umwelt entlasten, indem wir den Papier- und Tintenverbrauch reduzieren.“

Der Discounter wird die ESL in den kommenden Monaten schrittweise in bestimmten Bereichen jeder einzelnen Filiale einführen, wobei die vollständige Einführung bis Ende des Jahres abgeschlossen sein soll.