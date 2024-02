JC Decaux China hat nach einem Ausschreibungsverfahren den Exklusivvertrag über die Werberechte am internationalen Flughafen Shenzhen Bao’an gewonnen.

Der neue Vertrag, der am 1. Februar 2024 beginnt, sichert der JC-Decaux-Gruppe eine starke Präsenz in der Guangdong-Hong Kong-Macao Greater Bay Area, mit einer Bevölkerung von mehr als 86 Millionen Einwohnern.

Die Vermarktung umfasst rund 400 vorhandene Werbeflächen. Zusätzlich will JC Decaux in große digitale Screens sowie neue Software investieren.

Riesen-Screens in Planung

Mit etwa 400 vorhandenen Werbeflächen orientiert sich die neue Partnerschaft an den höchsten internationalen Standards der Flughafenwerbung. JCDecaux wird in neue riesige ikonische digitale Screens, Daten und Software investieren, um die digitale Transformation des Flughafens zu begleiten.

Flughäfen entwickeln sich immer zu Orten mit großen immersiven Installationen, gerade in den USA, im Mittleren Osten und in Asien. Ein Trend, der auch für die großen Außenwerber interessant ist.

JC Decaux hält die Werberechte am chinesischen Hong Kong International Airport seit dessen Eröffnung 1998. 2005 machte die Gruppe mit einem Vertrag über die Werberechte an den Flughäfen Shanghai-Hongqiao und Shanghai-Pudong den Schritt nach Festlandchina. In den folgenden Jahren kamen Beijing-Hauptstadt, Beijing-Daxing, Chengdu- Shuangliu, Chengdu-Tianfu, Chongqing-Jiangbei und Macau hinzu.

Mehr 50 Millionen Fluggäste pro Jahr

Der internationale Flughafen Shenzhen Bao’an wurde im Oktober 1991 eröffnet und nahm im Mai 1993 den internationalen Flugbetrieb auf. Shenzhen Bao’an entwickelte sich zu Chinas viertgrößtem Airport, eine Position, die der Flughafen seit 1996 innehat. 2023 wurden knapp 53 Millionen Passagiere abgefertigt, davon 51 Millionen Inlandsflugreisende. Das Ziel von JC Decaux ist es, sowohl internationalen als auch chinesischen Marken den optimalen Zugang zu ihren Zielgruppen zu ermöglichen.

Jean-François Decaux, Co-Chief Executive Officer von JC Decaux, kommentiert: “Angesichts der laufenden Erholung der globalen Passagierluftfahrt, die sich bereits wieder ihrem Niveau von 2019 annähert, und einem starken Wachstum des Inlandsflugverkehrs in China, der inzwischen über seinem Vor-Corona-Niveau liegt, freuen wir uns sehr, dass der internationale Flughafen Shenzhen Bao’an sich erstmals für uns entschieden hat. Wir danken unserem zukünftigen Partner herzlich für sein Vertrauen und freuen uns darauf, mit den Roll-Out digitaler Premium-Flächen zu beginnen, um den Passagieren ein verbessertes Flughafenerlebnis zu bieten und die Sichtbarkeit von Werbungtreibenden und ihrer Marken zu maximieren.“

Laut JC Decaux setzt der Vermarktungsvertrag auch ESG-Leitlinien fest, unter anderem zu den Themen regenerative Energien sowie Abfallmanagement.

