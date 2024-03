Der Hersteller Vertexdisplays bietet Digital Signage der besonderen Art an: Die De-Luxe-Serie beinhaltet Screens und Stelen im edlen Look, mit authentisch wirkenden Materialien und speziellen Lackierungen. Somit können sich die Produkte harmonisch in verschiedene Umgebungen einfügen.

Die Outdoor-Stelen der De-Luxe-Serie hat Vertexdisplays nun in einer überarbeiteten Version herausgebracht. Sie können in Corten, Bronze, Zink, Messing und brüniertem Stahl geliefert werden, sind aber nun um fast 50 Prozent leichter als ihre Vorgänger – was Lieferung und Installation erleichtert.

Die Multitouch-Screens sind in drei Formaten erhältlich: 43, 55 und 65 Zoll. Mit bis zu 6.000 Candela pro Quadratmeter sind sie auch für den Einsatz im direkten Sonnenlicht geeignet.

Der Schutzfaktor der 24/7-Totems beträgt IP65. Die Stelen sind zudem korrosionsbeständig und für Salzsprühnebel ASTM117-zertifiziert. Für große Temperaturschwankungen lässt sich optional eine Klimaregulierung einsetzen. Um Vandalismus vorzubeugen, verfügen die Screens über ein 10 Millimeter dickes Glas.

Die Steuerung des Contents ist sowohl über eine zentrale Steuerung als auch über einen integrierten Mediaplayer möglich. Als Betriebssystem ist Android installiert, optional kann auch Windows zum Einsatz kommen.

Für eine besondere Individualisierung der Totems lässt sich ein Logo entweder per Siebdruck auftragen oder mit einer Hinterleuchtung aus dem Material lasern.

Vertexdisplays ist seit 1999 im Digital Signage-Markt aktiv und produziert in Italien. Für die De-Luxe-Serie ist das Unternehmen auf der Suche nach Wiederverkäufern.

