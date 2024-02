Avocor, Anbieter interaktiver Displays, führt die X-Serie ein. Sie umfasst großformatige LED-Displays, die sich durch eine einfache Installation, vielseitige Einsatzmöglichkeiten und hohe Bildqualität auszeichnen soll. Sie soll sich sowohl in Unternehmens-Umgebungen integrieren als auch auf Retail-Flächen einsetzen lassen.

Die X-Serie bietet zwei Größenoptionen: 132 Zoll im 21:9-Format und 138 Zoll im 16:9-Format. Sie wird von einem eingebauten Prozessor angetrieben und verfügt laut Avocor über ein modulares Design. Endgeräte lassen sich über einen USB-C-Anschluss an der Vorderseite verbinden.

Das Display selbst ist 31 Millimeter dick und passt die Helligkeit automatisch an das Umgebungslicht an. Die einzelnen Panels sollen sich einfach miteinander verbinden lassen und eignen sich für die Wandmontage. Alternativ lässt sich das Display auf einem mobilen Standfuß installieren.

„Wir freuen uns sehr, eine weitere Produktkategorie in unserem Portfolio ankündigen zu können“, so Scott Hix, CEO von Avocor. „Ihre Fähigkeit, großformatige, qualitativ hochwertige visuelle Inhalte zu liefern, macht sie zur idealen Wahl für Bereiche, in denen ein eindrucksvolles Display und eine aktive Einbindung des Publikums wichtig sind.“

Die Avocor X-Serie wird ab dem 2. Quartal 2024 weltweit erhältlich sein.

