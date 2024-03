PPDS hat seine Teilnahme an der Fachmesse Altenpflege, die vom 23. bis zum 24. April 2024 stattfindet, bestätigt. Der Hersteller wird dort gemeinsam mit dem Partner Flexfast sein Portfolio an Digital Signage-Lösungen, professionellen TV-Geräten und Smart-Bedside-TVs vorstellen.

Das Unternehmen hat sich laut eigenen Angaben in den vergangenen Jahren verstärkt auf den Gesundheitsmarkt konzentriert und sein Engagement für Krankenhäuser, Hospize und Altenheime ausgebaut. Im Fokus auf dem Messeauftritt werden unter anderem die neue Philips Hospitality-TV-Serie 4500 mit 4K sowie das E-Paper-Display Philips Tableaux 5150 stehen.

Die 4500-Serie verfügt über eine Reihe an Funktionen, die speziell für den Einsatz in Krankenhäusern und Pflegeheimen entwickelt wurden. Dazu gehören die doppelte Isolierung der Klasse II und flammhemmende Materialien für zusätzliche Sicherheit, eine unabhängige Stummschaltung des Hauptlautsprechers und ein Kopfhörerausgang für die persönliche Nutzung, eine hygienische Fernbedienung und die Kompatibilität mit Schwesternrufsystemen.

E-Paper für Energiesparen

Mit dem Tableaux will PPDS der Branche eine energiearme Alternative zu herkömmlichen Displays – und vor allem für bisher papierbasierte Beschilderung vorstellen. Durch ihr geringes Gewicht sind die Displays tragbar und können in jeder Umgebung eingesetzt werden, auch in Bereichen ohne Steckdosen.

Doris Zarda, Sales Managerin bei PPDS, kommentiert: „Wir freuen uns, an der Altenpflege 2024 in Essen teilzunehmen, und wir können es kaum erwarten, den Messebesuchern die neuesten Entwicklungen in unserem spannenden Lösungs- und Produktportfolio zu präsentieren. Lösungen, die erhebliche Vorteile für die Bewohner bringen und auch die Einrichtungen im Gesundheits- und Pflegewesen hinsichtlich ihrer unternehmerischen Ausrichtung und damit einer finanziellen Optimierung unterstützen.“

Partner flexfast stellt dabei Möglichkeiten zur Bereitstellung von WLAN für die Pflegedokumentation und für die Bewohner vor. Diese eignen sich auch für die Smart-Funktionen der Philips-TVs sowie deren zentrale Steuerung, ohne eine aufwendige und kostenintensive Neuverkabelung zu nutzen.

PPDS und Flexfast sind auf der Altenpflege in Essen an Stand D16 in Halle 7 zu finden.

