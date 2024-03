Der Philips-Lizenznehmer PPDS ist nicht nur für seine stromsparenden LCD-Displays bekannt (QE-Line), sondern auch für austauschbare SoC und die erste kommerzielle ePaper Produktserie. Ergänzend zu Visual Solutions bietet PPDS die Prostore-Plattform mit bereits mehr als 50 Softwarepartnern. Bei Inbetriebnahme der Screens lassen sich die Digital Signage- und Hospitality-Softwarelösungen mit einem Klick installieren und aktivieren. Neben CMS-Lösungen bietet PPDS mit Wave auch eine eigene Remote Device Management-Lösung, die weltweit im Einsatz ist.

Das Tech-Summit soll Einblick geben in neue PPDS-Lösungen, die Plattform-Roadmap und wie Software- und Integratoren-Partner gemeinsam mit PPDS weltweit erfolgreich am Markt agieren können.

Interessierte Digital Signage-Anbieter können sich über Sian Rees (E-Mail) für das Solutions- and Tech Summit am 9.-10. April in Amsterdam anmelden.

Anzeige