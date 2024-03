Die Swisscom-Marke Wingo war mit ihrer neuesten Kampagne First Mover bei Google DV360: Die Kampagne war die erste programmatische DooH-Kampagne in der Schweiz, die über Google’s Demand-Side-Plattform gebucht wurde. Sie lief auf dem Netzwerk von APG|SGA – aktiviert wurden insgesamt 550 E-Panels und 43 E-Boards mit Bewegtbild. Als Mediaagentur war Mediaschneider für die Kampagne verantwortlich.

Die Kampagne startete am 14. Dezember 2023 mit dem „Brand Day“ von Wingo in der deutsch- und französischsprachigen Schweiz. Sie erreichte zum Kampagnenstart rund 4,1 Millionen Kontakten und hatte damit laut APG|SGA eine Reichweite von rund 20 Prozent. Ab dem zweiten Kampagnentag bespielte APG|SGA mittels Geo-Targeting dann die Screens, die sich in unmittelbarem Umfeld der Mitbewerber von Wingo befanden. Wochentags lag der Fokus auf die Pendlern und an den Wochenenden auf Weihnachts-Einkäufern. In der Zeit vom 15. bis 19. Dezember 2023 konnte man nach Angaben des Außenwerbers 8 Millionen Kontakte mit einer Reichweite von 34 Prozent generieren.

Michael Jakob, Communication Functional Lead bei Wingo, sagt: „Als neugieriger Marketeer bin ich immer offen für neue und innovative Wege des Media-Einkaufs. Gemeinsam mit Google und der APG|SGA haben wir die modernste Technologie auf dem Markt eingesetzt und in kurzer Zeit eine enorme Reichweite erzielt.“ Die Ergebnisse seien verblüffend gewesen.

Von SSP-Seite lief die Buchung über Viooh, der Supply-Side-Plattform von JC Decaux – Miteigentümer von APG|SGA. Jetzt ist Google’s DSP DV360 in der Schweiz für Digital-out-of-Home verfügbar und an mit Viooh angebunden. „Durch die Anbindung der Google DV360 an VIOOH haben nun noch mehr Kund:innen die Möglichkeit, unser schweizweites Inventar effizient und einfach einzukaufen“, sagt Michael Pevec, Head of Programmatic DooH & Aymo Mobile Targeting bei APG|SGA.

