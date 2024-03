Der Immobilienkonzern Lendlease hat seine Büros und Arbeitsbereiche in ganz Europa mit Hilfe von Signagelive-gestütztem Digital Signage umgestaltet. Das Netzwerk von Signagelive verwaltet nun mehrere Displays in den Gebäuden des Unternehmens, darunter allein 33 im Bürozentrum Paddington. Landlease schaffte dafür keine neue Hardware an, sondern ließ die cloudbasierte Signagelive-Lösung auf vorhanden LG- und Samsung-SoC-Displays installieren.

Die Umstellung auf die cloudbasierte Digital Signage-Lösung erfolgte, da Lendlease eine flexiblere Plattform wollte – das vorherige System war komplett serverbasiert und folglich schwer zu warten. Laut Andrew Crickett, IT Digital Workplace Manager für Europa bei Lendlease, waren oft Investitionen in zusätzliche Hardware und Software erforderlich. Die neue Lösung sollte „nicht zu viel zusätzliche Technologie vor Ort mit verschiedenen Playern und externen Peripheriegeräten“ benötigen. Wichtig war nach Angaben von Andrew Cricket, dass die Lösung skalierbar, zukunftssicher und kostengünstig ist.

Das Digital Signage-System dient vor allem der Mitarbeiterkommunikation: Auf den Screens feiert die Communications-Abteilung von Lendlease die Fortschritte einzelner Teams und vermittelt den Mitarbeitern einen Überblick über die Unternehmensstruktur und -strategie. Diese visuelle, in den Offices verteilte Kommunikation soll das Zugehörigkeitsgefühl und somit das Engagement verbessern. Für Signagelive sprachen laut Andrew Crickett auch Plattform-Funktionen wie Web Triggers – Schaltflächen, mit denen man Inhalte manuell überschreiben kann. Ein weiterer Punkt war die Integration von Signagelive in Clickshare.

Die Mitarbeiter loben laut Amelia Lara Letterman, Lendlease Senior Communications Manager für Europa, dass die Büroräume durch das Signage modern und einladend wirken. Die Lead Community Managerin Sara Cubeddu schätzt die einfache Anmeldung und Fernverwaltungsfunktion. Andrew Crickett wiederum ist zuversichtlich, dass die Signagelive-Lösung mit seinen kontinuierlichen Updates seinem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil bieten wird. Dem Workplace Manager zufolge prüft Lendlease bereits neue Signagelive-Funktionen, wie neue Apps für das Reporting, einschließlich einer Power BI-App.

Anzeige