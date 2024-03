Wenn man an Engaging Experiences denkt, kommen große, immersive audiovisuelle Landschaften in den Sinn. In der Retail-Welt sind das die schicken, hochpreisigen Flagship-Stores. Aber bedeutet „engaging“ immer „high-budget“?

Oft heißt es einfach, die Kaufentscheidung des Kunden am POS zu beeinflussen. Das bedeutet, dass man Digital Signage-Screens an der richtigen Stelle platziert und die richtigen Inhalte zur richtigen Zeit ausspielt. Die große Frage ist: Wie kann man Generative AI nutzen, um automatisch Inhalte zu erstellen und auf den Kunden, die Zeit und den Ort zuzuschneiden?

In diesem Panel des Digital Signage Summit (DSS) ISE 2024 sprechen darüber: Dominic Bradbury, Director bei Kerve Creative, Stephen Jenkins, CRO bei Videri und Tamara Bebb, CEO bei Spectrio.

Die gesamte Aufnahme ist jetzt live zum Nachschauen auf unserem invidisXworld Youtube-Channel:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Anzeige