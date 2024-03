Ocean Outdoor startet wieder seinen jährlichen DooH-Kreativwettbewerb, die Digital Creative Competition (DCC). Damit prämiert der britische Außenwerber die besten DooH-Kampagnen des Jahres. Dieses Jahr dürfen nicht nur Kreative in Großbritannien teilnehmen, sondern auch Kampagnen-Schöpfer aus Deutschland, den Niederlanden und den nordischen Ländern. Die Gewinner erhalten Sendezeit auf DooH-Screens von Ocean in ihrem jeweiligen Land und teilen sich ein Preisgeld von 500.000 Pfund.

Es gibt zwei Preiskategorien: für Marken und für Wohltätigkeitsorganisationen. In jedem der sieben Länder und in jeder Kategorie gibt es jeweils drei Sieger. Dann gibt es zum ersten Mal noch einen Grand Prix: Die 14 Träger der ersten Preise kämpfen um den Hauptgewinn. Der Grand Prix besteht aus einer Kampagne auf Premium-Screens in allen sieben Ocean-Ländern.

Richard Malton, CMO der Ocean Group, sagt: „Der Ocean-Wettbewerb wurde ursprünglich ins Leben gerufen, um die Möglichkeiten des damals noch jungen Premium-Medienkanals aufzuzeigen. Fünfzehn Jahre später fördern wir weiterhin die besten originellen Ideen, um Out-of-Home als markenbildenden Kanal und als Tor zum globalen Erfolg zu etablieren.“

Der Einsendeschluss ist der 23. August. Die Gewinner gibt Ocean am 9. Oktober beziehungsweise 10. Oktober in den Niederlanden auf sieben Branchenveranstaltungen gleichzeitig bekannt.

Der 2023-Preis in der Brands-Kategorie ging an eine Kampagne des Telco-Unternehmens EE von Saatchi & Saatchi. Die Charity-Sieger waren Mr. President und Stonewall Housing mit der Kampagne Behind Closed Doors.

