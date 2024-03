Framen erweitert sein DooH-Netzwerk im Fitness-Bereich: Mit David Lloyd Clubs geht Framen eine Partnerschaft in sieben europäischen Länder ein: den Niederlanden, Spanien, der Schweiz, Frankreich, Belgien, Italien und Irland. Durch diese Partnerschaft kann Framen seinem Netzwerk 50 Screens hinzufügen. Da die David Lloyd Clubs zum Segment der Premium-Gesundheitsclubs gehören, können Marken über die Screens eine affluente, gesundheitsbewusste Zielgruppe erreichen.

Die Partnerschaft ist für zwei Jahre angesetzt und sieht Framen als Exklusiv-Vermarkter vor. Auf den Screens wird neben Werbung auch Entertainment-Content laufen, den Framen seinen Partnern über seine Plattform zur Verfügung stellt. „Die Partnerschaft war ein strategisches No Brainer, da wir in diesen Bereich in neuen Märkten starten. Wir freuen uns darauf, eine Reihe neuer Markenpartner begrüßen zu dürfen“, sagt Shiv Patel, David Lloyds Director of European Operations. Bei Davis Lloyd baue man gerade seine Partnerschaftskapazitäten im gesamten internationalen Club-Gebiet aus.

„Es ist eine aufregende Gelegenheit, an der Spitze dieser Partnerschaft zu stehen. Wir freuen uns sehr darauf, unseren Ansatz für digitale Werbung in diese sieben europäischen Länder zu bringen“, sagt Dimitri Gärtner, CEO und Gründer von Framen. Die Axel-Springer-Tochter kann im Fitnessbereich mittlerweile ein Portfolio von mehr als 1.200 Gesundheits- und Fitnessclubs aufweisen. Im Content-Angebot hat Framen dazu passend eine Reihe von Sportsendern.

