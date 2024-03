Das Österreicher OoH-Start-up Infinity Media launcht ein neues digitales Roadside-Billboard: „A2-Tower“ nennen die Wiener den 100 Quadratmeter großen Screen an der Süd Autobahn A2, die von Wien aus vorbei an Graz und Klagenfurt an die italienische Grenze führt. Es ist bereits die zweite DooH-Fläche entlang dieser Autoreiseroute. Er befindet sich bei Pinkafeld auf der Straßenseite in Richtung Wien.

Bis zu 1,5 Millionen Reisende soll der A2-Tower im Monat erreichen. „Mit dem A2-Tower konnten wir unsere zweite Fläche an der Südautobahn akquirieren. Es freut uns unseren Kund:innen auch eine LED-Fläche anbieten zu können, die für alle Autofahrer:innen Richtung Wien sichtbar ist“, sagt Nico Schluga COO und Gründer von Infinity Media. Werbetreibende können die Fläche als einen von sechs Slots von jeweils 30 Sekunden buchen.

Infinity Media ist hauptsächlich für seine Schaufenster-Screens und Fassaden-LED in der Wiener Innenstadt bekannt. Seit November 2023 liegt die Vermarktung einiger dieser Screens bei Monitorwerbung.