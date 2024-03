Großbritanniens größter DooH-Anbieter Global und das Telco-Unternehmen BT schließen eine 10-jährige Partnerschaft. Gemeinsam wollen sie die alten Münztelefone des Landes in Street Hubs 2.0 verwandeln. Der Begriff ist eine Umschreibung für DooH-Stelen mit öffentlichem WiFi und optionaler 4G- und 5G-Konnektivität. In New York gibt es die gleichen Stelen in einer älteren Version – hier nennen sie sich Link NYC.

In UK wollen Global und BT 2.000 der ehemaligen Münztelefone mit Screens und Internet ausstatten. Die Modernisierung ist nicht nur für die Metropolen des Landes, sondern für insgesamt 200 Städte geplant. 2025 soll es losgehen. Den Rollout und die Werbevermarktung der Street Hubs übernimmt Global. Das Medienunternehmen betreibt aktuell schon knapp 500 Street Hubs der älteren Generation und nochmal 500 der 2.0-Version. Global vermarktet sie als Teils seines weitreichenden DooH-Netzwerks, zu dem auch Screens in der Londoner U-Bahn gehören. BT wird weiterhin Mobilfunk- und WiFi-Konnektivität für die Street Hubs bereitstellen.

Die Street Hubs 2.0 sollen eine WiFi-Verbindung von bis zu 1 Gigabyte pro Sekunde in einem Umkreis von 150 Metern bieten. Zudem verfügen sie über eine Notruftaste und USB-Anschlüsse zum kostenlosen Aufladen von Mobilgeräten. Werbeslots auf den integrierten Displays können Werbetreibende programmatisch über die Plattform DAX von Global buchen. Neben der Werbung wird Global auch Nachrichten von LBC ausstrahlen.

