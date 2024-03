Am 23. März wird es eine Stunde lang dunkel: Rund um den Globus werden die Lichter für die sogenannte Earth Hour ausgeschaltet, von 20.30 Uhr bis 21.30 Uhr. An der Aktion beteiligen sich tausende Städte und Unternehmen. Wahrzeichen wie der Eiffelturm in Paris oder das Empire State Building in New York bleiben in dieser Stunde ebenfalls dunkel. Auch die DooH-Branche beteiligt sich, wie der Schweizer Außenwerber Livesystems, der alle DooH-Screens auf Standby schalten wird. Ausgenommen sind die Umfelder Public Transport sowie Retail- und Instore-Standorte, die länger aufhaben.

Im Vorhinein spielt Livesystems gemeinsam mit WWF Schweiz eine Awareness-Kampagne zur Earth Hour aus. Die weltweite Aktion findet bereits zum 18. Mal statt. Der WWF lädt dazu ein, noch einen Schritt weiterzugehen, zum Beispiel mit öffentlichen Verkehrsmitteln, statt mit dem Auto zu fahren. Ziel ist es, die Öffentlichkeit auf den Schutz des Klimas und der Artenvielfalt aufmerksam zu machen und sie zu motivieren, etwas für den Planeten zu tun.