Emotionales Erlebnisdesign Prototypen in der Praxis

Michael Luck Schneider arbeitet für das Digital Experience Design Team bei Gensler, dem weltweit größten Architektur- und Designunternehmen. Sein Team gestaltet medien-gestützte Räume, die den Menschen auf emotionaler Ebene ansprechen – ganz gleich, ob es sich um Außenfassaden, Retail-Flächen oder Arbeitsbereiche handelt.

In diesem Designprozess, der den Mensch in den Mittelpunkt stellt, ist es wichtig, sich im ersten Schritt weg vom Computer zu bewegen. In seinem Vortrag auf dem Digital Signage Summit (DSS) ISE 2024 spricht Michael Luck Schneider über einen essenziellen Teil des Erlebnisdesigns: Proof-of-Concepts, Mockups und Prototypen.

Schauen Sie rein:

Mit dem Laden des Videos akzeptieren Sie die Datenschutzerklärung von YouTube.

Mehr erfahren Video laden YouTube immer entsperren

Anzeige