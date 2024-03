Auf der Eurocis 2024 in Düsseldorf präsentierte Umdasch The Store Makers das Zusammenspiel von analogem Ladenbau und digitalen Lösungen. Im Fokus standen Self-Checkout-Systeme und die weiterentwickelte Smart Bakery Box, die die Effizienz am Point of Sale steigern sollen.

Umdasch The Store Makers präsentierten auf der Eurocis in Düsseldorf das Zusammenspiel von analogem Ladenbau und digitalen Lösungen. In einem Demostore zeigte man die eigenen Ladenbau-Lösungen in Kombination mit den Self-Checkout-Systeme Matrix und Vector, die Umdasch gemeinsam mit Shopreme entwickelte. Durch die Anbindung dieser Systeme an das Shopreme-Ökosystem können Retailer beispielsweise einheitliche Analysen vornehmen oder eine eigens entwickelte Mitarbeiter-App integrieren.

Außerdem stellten die Store Makers auf der Eurocis die weiterentwickelte Smart Bakery Box vor. Diese hatte Umdasch erst auf der Euroshop 2023 präsentiert. Die Box unterscheidet sich optisch nicht von einer standardisierten Backbox aus der Bakery-Box-Serie von Umdasch. Sie enthält Sensorik, die das Gewicht misst und auf diese Weise die verbleibende Stückzahl abschätzen kann. Über ein Dashboard erhalten Händler Informationen zum Frischegrad der Waren und zur empfohlenen Nachbestückung basierend auf tagesaktuellen Daten.

Die Smart Bakery Box soll vor- und nachgelagerte Prozesse automatisieren, wie zum Beispiel den Betrieb von Backöfen, was wiederum die Bestandsermittlung erleichtern soll. Das trägt zur Reduzierung von Food Waste bei und ermöglicht einen energieoptimierten Betrieb.

Zuletzt demonstrierte Umdasch auf der Eurocis die Vorteile der Digitalisierung am POS anhand von Digital Signage-Lösungen, der Umdasch Experience Platform und Electronic Shelf Labeling (ESL).

Anzeige