Der S14 Solutions Day wechselt Location und wandert in die MHP Arena nach Stuttgart, die Heimat des VfB Stuttgart. Bisher hatte der Distributor Exertis AV die Solution Days – seine Hausmesse – zwei Tage lang am Unternehmenssitz in der Kleinstadt Uhingen veranstaltet. Die neue Location ist für Besucher leichter zu erreichen und bietet mehr Platz für Aussteller. Die Messe findet außerdem nicht mehr über zwei Tage hinweg statt, sondern nur an einem, dem 10. September 2024.

Der S14 Solutions Day richtet sich an Integratoren, Fachhändler, Planer und Techniker aus der AV/IT-Branche. Hersteller-Partner von Exertis präsentieren neue Produkte und Entwicklungen aus dem Bereich Pro AV/IT. Die Veranstaltung dient außerdem als Networking-Gelegenheit und Weiterbildungs-Plattform mit verschiedenen Fachvorträgen.

Mike Hommel, Marketing Director DACH und S14-Projektleiter, sagt: „Ich bin sehr glücklich darüber, dass es uns gelungen ist, unser traditionelles S14-Event vom Hauptsitz in Uhingen zum VfB Stuttgart zu verlegen. Der aktuelle Erfolg des VfB Stuttgart sowie die EM im eigenen Land bilden den idealen Hintergrund, um am 10. September mit positiven Vibes und viel Rückenwind in eine neue Ära zu starten.“