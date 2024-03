Während der Milan Fashion Week vergangene Woche streamte ein Designer erstmals seine Show auf DooH. Tom Ford buchte dafür das Premium-Netzwerk „The United“, das aus vier prominenten Megascreens besteht: den Picadilly Lights in London, dem Nasdaq Tower und Mifi am Times Square in New York sowie dem Moxy in Los Angeles. So konnte man den Laufsteg von Mailand aus auf drei weitere Metropolen verlängern.

Ein Werbeumfeld, das Autorität verleiht

Die Simultanübertragung auf den OoH-Wahrzeichen verliehen der Tom-Ford-Show eine gigantische Reichweite. Außerdem verleihen diese großformatigen, erhöhten Leinwände der Fashionshow automatisch eine gewisse Autorität, die zu der aktuellen Herbst/Winter-Kollektion von Tom Ford passt: militärisch anmutende Schnitte, Catsuits, eng geschnittene Kleider und glänzende Stoffe.

Die vier Screens in The United werden teilweise von Ocean Outdoor, teilweise von Branded Cities vermarktet. Vergangenes Jahr hatten die beiden Außenwerber das Netzwerk als Premium-Werbeprodukt gelauncht. Die Exklusivität wird gewahrt, indem nur eine Kampagne pro Monat gebucht werden kann. „Keine andere Kombination von Außendisplays kann den Ruhm von The United wiederholen. Die Dominanz von Tom Ford zeigt, wie stark OoH die Markenbekanntheit in großem Maßstab steigern kann“, sagt Nick Shaw, Chief Revenue Officer von Ocean Outdoor.

„Die United ist die ideale Leinwand für Luxusmarken, die auf beiden Seiten des Atlantiks Wellen schlagen wollen. Ikonisches OoH eignet sich für das Spektakuläre, und was ist spektakulärer als eine Modenschau von Tom Ford aus Mailand, die live im Herzen von London, New York und Los Angeles übertragen wird?“, sagt Denise Levine, Chief Revenue Officer von Branded Cities.

30 Minuten lang liefen die Models über den Laufsteg und die Megascreens. Gleichzeitig aktivierte Tom Ford weitere OoH-Flächen, die Bilder aus der Beauty-Kollektion des Labels zeigten, allen voran das clever vermarktete Parfum „Vanilla Sex“.

