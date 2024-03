Die Fespa, eine internationale Fachmesse für die visuelle Kommunikation, findet 2024 vom 19. bis zum 22. März in Amsterdam statt. Der Schwerpunkt liegt auf dem Großformatdruck, doch will die Messe auch andere, digitale Formen abdecken, vor allem in der Teilmesse European Sign Expo.

Daher gibt es als neuen Programmpunkt dieses Jahr die Digital Signage Lounge: Zusammen mit den Partnern Navori Labs im Bereich Software und Apa Metal im Hardware-Bereich sollen Entwicklungen in Digital Signage und die mögliche Integration in Druckerzeugnisse oder -träger diskutiert werden.

Xavier Carreras Sanchez, Strategic BDM Europe bei Navori Labs, erklärt: „Wir sind begeistert, dass wir als zukunftsorientiertes Unternehmen auf der European Sign Expo dabei sein und zeigen können, welche Kraft digitale Elemente in herkömmlichen Print-Botschaften entfalten können. Wir freuen uns darauf, unsere Lösungen für Digital Signage und Zielgruppenanalyse vorzustellen, neue Partnerschaften zu schließen und Einblicke aus der Druckindustrie zu gewinnen.“

Michael Ryan, Leiter der Fespa Global Print Expo und der European Sign Expo, kommentiert: „Auf der European Sign Expo informieren sich jedes Jahr tausende Besucher über die vielfältigen Möglichkeiten der Werbetechnik und visuellen Kommunikation und wir freuen uns, dass die Messe dieses Jahr noch größer wird. Sie bietet eine ideale Gelegenheit zum Austausch mit zukunftsorientierten Profis und zum Ausloten der neuesten Trends und Entwicklungen bei Werbetechnik, Software, Verbrauchsmaterialien und Anwendungen. Wir sind gespannt, was auf der bis dato größten europäische Sign Expo mit ihrem völlig neuen Programmpunkt alles zu sehen sein wird.“

