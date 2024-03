Alfalite kündigt einen Nachfolger für die LED-Panels UHD Finepix an: Die neuen UHD Finepix AlfaCOB kommen mit einem Pixelabstand von 0,6 bis 1,8 Millimetern und sind für die Festinstallation entwickelt. Sie werden in den Alfalite-Werken im spanischen Huelva hergestellt und zeichnen sich durch ein neues mechanisches und elektronisches Design aus. Das wichtigste Merkmal ist die Verwendung von AlfaCOB, einer Weiterentwicklung der Orim-Technologie der Marke, für die Montage auf MicroLED oder MIP (MiniLED in Package).

Die neuen Panels bieten unter anderem eine längere Lebensdauer (mehr als 100.000 Stunden), eine geringere Ausfallrate (PFR<5 PPM pro Jahr), einen Betrachtungswinkel von 175 Grad, höheren Kontrast, verbesserte Farbmetrik und gleichmäßige Bildqualität. Laut Hersteller sind sie außerdem antistatisch geschützt (ESD > 10kV), bieten verbesserte Wärmeableitung und sind beständig gegen Stöße (>=10kg), Flüssigkeiten (>=IP65), Chemikalien und Feuer (UL94-0-Konformität).

Die Alfalite UHD Finepix AlfaCOB-Lösung ist für verschiedene Märkte und Umgebungen konzipiert, darunter Kontrollräume, Broadcast & VP XR, Unternehmen, Unterhaltung und digitale Kunst, die Fine-Pitch-LEDs benötigen. Zusätzliche Funktionen der neuen Panels umfassen eine Helligkeit von 1.500 cd/m2, eine Bildwiederholfrequenz von 7.680 Hz, einen Kontrast von 25.000:1 und ein 16:9-Seitenverhältnis. Weitere Merkmale sind ein integrierter Smart TV – All-in-One Mediaplayer, AI Voice Remote Control, One Click and Reach (X Mirror Control System) und Touch.

„Im Gegensatz zu den meisten LED-Display-Marken ist Alfalite kein Massenhersteller. Wir sehen uns eher als Boutique-Hersteller, der sich auf Qualität und Innovation konzentriert“, sagt Jesús Cabrera, CEO von Alfalite. „Deshalb freuen wir uns, diese neue UHD Finepix AlfaCOB-Lösung zu präsentieren, bei der unsere Ingenieure durch die Entwicklung modernster Designs und die Verwendung der besten Komponenten für einzigartige und außergewöhnliche elektrische und mechanische Eigenschaften sorgen.“

