Kramer lieferte die AVoIP-Technologie für einen professionellen Basketballkomplex in Finnland, der IHK Areena. Bei diesem Projekt konnte Kramer mit lokaler Präsenz und finnisch-sprachigem Support punkten. Die Planung des AV-Systems übernahm der lokale Integrator Luova Tehdas. Die Installation umfasste 50 KDS-7 Encoder/Decoder und die Steuerungsplattform Kramer Control mit den Touchpanels SL-240C und KT-1010.

IKH Areena ist eine Mehrzweck-Sportstätte in der Stadt Kauhajoki in Westfinnland. Die im Oktober 2022 eröffnete Sportstätte ist die Heimat des professionellen Basketballteams Karhubasket, das in der höchsten nationalen Spielklasse spielt. Der Mehrzweckkomplex umfasst drei Restaurants, eine Lobby, sechs VIP-Bereiche, einen großen Konferenzraum, eine Mannschaftssporthalle, Umkleideräume und das Spielfeld.

Die lokale Präsenz und der finnischsprachige Support waren laut Kramer sowohl für den Systemintegrator, Luova Tehdas, als auch für den Kunden von großer Bedeutung. Luova Tehdas plante die AV-Lösung, bevor die Arena gebaut wurde, und entschied sich für ein vernetztes System, das die gemeinsame Nutzung von AV-Inhalten aus verschiedenen Quellen ermöglicht. „Mit AVoIP kann man so viel mehr erreichen und alles überall hin senden“, sagt Antti Kivekäs, Audio Visual Sales, Luova Tehdas. „Es ist eine so einfache Lösung, mit der wir viel mehr erreichen können als mit einem einfachen Matrixsystem. Außerdem ist es flexibler, und wir können es bei Bedarf erweitern.“

Neben den Encodern und Decodern sowie Kramer-Control-Plattform umfasste die Lösung Kramer-Geräte mit High-End-Lautsprechern und -Verstärkern sowie Displays verschiedener Hersteller. Mit dem System lassen sich nun die Inhalte im gesamten Komplex auf verschiedene Quellen umschalten, einschließlich von Spielinformationen und -highlights, Nachrichten zur Einbindung der Zuschauer und Werbung.

„Das Setup ist wirklich einfach zu bedienen, was einer der Hauptpunkte war, da wir nicht die ganze Zeit einen Spezialisten in der Arena haben wollten,“ sagt Antti Kivekäs. Das Kramer System sei so intuitiv, dass es die Anzahl der Supportanfragen reduziert haben soll. „Und dank der Möglichkeit, Änderungen online vorzunehmen, können wir auch Fernsupport anbieten“, sagt er weiter.

Die Installation des AV-Systems hatte man erst einen Monat vor dem Eröffnungsspiel der Saison begonnen, konnte es aber beim Start der Arena in Betrieb nehmen.

