Visual Art hat Nicolas Jorczik zum neuen Business Manager in Deutschland ernannt. Mit seinem Hintergrund bei Mediamarkt/Saturn bringt Jorczik einen viel Erfahrung und eine neue Perspektive mit, um die Wachstumsambitionen von Visual Art zu beschleunigen.

In seiner neuen Rolle soll Nicolas Jorczik nachhaltige Partnerschaften schmieden und Visual Art als einen sich stetig verbesserndes Digital Signage-Spezialisten zu präsentieren. „Mein Ziel ist es, ein Ökosystem erfolgreicher und zufriedener Kunden und Partner zu schaffen, die eng mit uns in einer vertrauensvollen und offenen Umgebung zusammenarbeiten. Visual Arts einzigartige Kultur der Offenheit, Innovation und Widerstandsfähigkeit sind die Schlüsselfaktoren für zukünftigen Erfolg“, sagt Nicolas Jorczik. „Wir stehen an vorderster Front, wenn es darum geht, kundenorientierte Digital Signage Lösungen für unsere Kunden zu entwickeln.“

Bis 2026 führend in Europa

„Wir freuen uns sehr, Nicolas als unseren neuen Business Manager in Deutschland an Bord zu begrüßen. Nicolas‘ Antrieb und Ehrgeiz passen perfekt zu den Zielen und der Kultur von Visual Art. Seine nachgewiesene Erfolgsbilanz und seine vorausschauende Herangehensweise sind genau das, was wir auf dem Weg zu unserem Ziel, den europäischen Digital Signage Markt zu dominieren, brauchen. Ich bin zuversichtlich, dass Nicolas‘ Beiträge entscheidend für unseren Erfolg sein werden und unser Engagement für Innovation und hervorragende Kundenerlebnisse verstärken“, sagt Andreas Ström, Chief Revenue Officer bei der Visual Art Group.

Visual Art hat sich zum Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2026 Europas Nummer eins im Bereich Digital Signage zu werden und hat vor kurzem seine strategische Neuausrichtung durch eine stärkere Fokussierung auf Retail Media angekündigt.

