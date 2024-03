Viewsonic stellt zwei neue Monitore für Gaming an PC und Konsolen vor, die sich gleichzeitig fürs Homeoffice eignen sollen. Die beiden Modelle der VX79-Serie bieten Full-HD-Auflösung, eine Reaktionszeit von 1 Millisekunde und eine Bildwiederholungsrate von 180 Hertz. Die Serie gibt es in 24 sowie in 27 Zoll.

Der VX2479-HD-PRO verfügt über ein Superclear-IPS-Panel mit 24 Zoll, der VX2779-HD-PRO ist die größere Variante in 27 Zoll. Beide Displays haben eine Helligkeit von 250 Candela pro Quadratmeter. Die HDR10-Unterstützung sorgt für einen Kontrast von 1.000:1 und produziert 16,7 Millionen Farben. Für Gamer bieten die Monitore das Freesync-Feature, das eine flüssige Darstellung der Inhalte ermöglichen soll.

Die variable Bildsynchronisation soll sowohl Tearing als auch Bildstottern verhindern und ist die Grundlage dafür, dass man Konsolen wie Playstation und Xbox mit den Displays nutzen kann. Für flexiblen Einsatz im Homeoffice und zum Spielen bieten beide Monitore jeweils einen DisplayPort (1.4) und zwei HDMI-Ports (1.4). Die Flicker-Free-Technologie und der Blaulichtfilter sollen die Belastung der Augen reduzieren.

Der Viewsonic VX2479-HD-PRO ist ab April für 159 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich. Für 169 Euro ist ab sofort der drei Zoll größere VX2779-HD-PRO verfügbar.

Anzeige