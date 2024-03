Der neue BQ612 von Giada kommt als Allrounder in das Portfolio von Concept International. Der PC lässt sich sowohl im Digital-Signage-Bereich, als auch in der Industrie oder als Desktop-Rechner einsetzen. Er kommt mit einer gesockelten und daher austauschbaren CPU, die bis zur Core-i9-Variante der 13. Generation von Intel-Prozessoren erhältlich ist, zweimal LAN sowie neun USB-Anschlüssen, verteilt auf Vorder- und Rückseite. Ein Warnmeldesystem stell sicher, dass der PC nicht unautorisiert geöffnet wird.

Die neue Version des Giada BQ612 hat ein Metall-Gehäuse und kommt im Mini-PC-Format (200 mal 185 mal 35,5 Millimeter). Mit der austauschbaren CPU lässt er sich an die Bedürfnisse und das Budget des Kunden anpassen. Der Arbeitsspeicher beträgt bis zu 64 GB RAM verteilt auf zwei SO-DIMM-Steckplätze für DDR4-3200 MHz. Der BQ612 kommt sowohl mit HDMI- als auch mit einem Display-Port-Anschluss. Per HDMI kann der Mini-PC 4K ausgeben; der Display Port überträgt auch 8K-Auflösung – alles in 60 Hz.

Neunmal USB, zweimal LAN und ein SIM-Slot

Mit zwei LAN-Anschlüssen (RJ45) lässt sich der PC als Edge-Gerät einsetzen, beispielsweise als Netzwerk-Bridge oder zur sicheren, netzwerktechnisch getrennten Maschinensteuerung im Industriebereich. Zusätzlich hat der Mini-PC einen SIM-Karten-Slot auf, der ihn unabhängig von LAN- oder WLAN-Netzen macht, indem man eine LTE-Karte einsetzen kann. Hinzu kommen insgesamt neun USB-Anschlüsse (sechsmal USB2.0, zweimal USB3.2 Gen2 und einmal USB TypC3.2 Gen2), welche auf Vorder- und Rückseite verteilt sind. Somit kann man den BQ612 auch an schwer zugänglichen Orten, wie beispielsweise in einer Stele oder hinter Displays verbauen. Als Betriebssystem ist wahlweise Windows 10/11 oder Linux Ubuntu mit an Bord.

Eine Besonderheit des BQ612 ist laut Concept die Warnmeldung beim Öffnen der Computerabdeckung. Es entsteht kein Alarm, jedoch zeichnet der Computer im BIOS dies auf und warnt beim nächsten Start den Benutzer über den Vorgang oder reportet den Vorgang an ein Netzwerkmanagementsystem. Eine 24/7-Verfügbarkeit soll die JAHC-Technologie von Giada sicherstellen – eine Hardware-Komponente, die auch den sogenannten Watchdog beinhaltet. Dieser sorgt für einen automatischen Re-Boot des Systems, wenn es ein Problem mit der Software gibt, und ermöglicht mit RTC (Real-Time-Clock) zusätzlich das Rauf- und Runterfahren des PCs zu festen Tages- und Uhrzeiten.

Der PC ist bei Concept International zu einem Listenpreis von 250 Euro erhältlich. Standard-Service bei Concept ist eine Zwei-Jahres-Garantie (optional fünf Jahre) sowie der Total Preparation Service.

