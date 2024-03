Von der New York Times bis zur BBC: die großen globalen Medien berichteten heute Morgen fast unisono von einem großen Systemabsturz bei McDonald’s. Eine „Out-of-Service“-Nachricht erschien gleichzeitig auf Order-Terminals in McDonald’s-Restaurants über mehrere Länder und Kontinente hinweg. Zunächst kam die Nachricht aus Japan, Singapur und Australien. Anschließend wurden auch Fälle in Deutschland, Österreich und Großbritannien gemeldet.

McDonald’s nahm prompt Stellung und verkündete, das Problem sei nicht auf eine Cybersecurity-Schwachstelle zurückzuführen. In Japan ließ die QSR-Kette verlauten, es handle sich nur um einen Systemfehler.

Bemerkenswerter als der Auslöser der Panne sind aber die Reaktionen, die der Absturz auf Social Media hervorrief: In Japan postete beispielsweise ein X-User „Der Ausfall von McDonald’s ist verrückt. Ich war heute Abend dort und der Drive Thru und alle Kioske waren ausgefallen. Ein System, das landesweit ausfallen kann, ist schlimm, aber auch in mehreren Ländern? Verrückt.“

Diese und viele andere Reaktionen fand die BBC bei einem Streifzug durch die Plattform. In allen möglichen Ländern sahen sich Konsumenten dazu bewegt, über den Ausfall zu posten, der sich zwischen sie und ihrem Big Mac stellte.

In Japan schließen Filialen

Die Reaktionen sind nachzuvollziehen, wenn man bedenkt, was ein Ausfall der Digital Signage-Systeme bei McDonald’s heißt: Während man sich in Australien laut Medienberichten mit Stift und Papier behalf, schlossen in Japan die betroffenen Restaurants – in einem Statement auf X hieß es, „viele Filialen“ hätten den Betrieb eingestellt. „Viel“ ist eine Menge, wenn man bedenkt, dass es in Japan rund 2.900 McDonald’s-Restaurants gibt.

In welchem Ausmaß Filialen in Deutschland betroffen sind, lässt sich derzeit noch nicht abschätzen. Die BBC berichtet von mindestens einer Social-Media-Userin, die das Problem hierzulande beobachtete.

