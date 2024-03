Samsung führt seine neuesten Hospitality-Displays auf dem deutschen Markt ein: Die HCU7000 Serie wurde bereits 2023 als Newcomer für Hotels und Krankenhäuser vorgestellt. Sie ist in den Größen 43, 50, 55, 65 und 75 Zoll erhältlich. Sie bietet 4K-Upscaling und HDR; für kontrastreiche Bilder sollen Purcolor und Quantum Dot 100 % Farbvolumen sorgen. Neben Hotelgästen profitieren auch Hotelbetreiber von praktischen Tools für Content Management und Gerätesteuerung.

Über den Smart Hub können Gäste auf Entertainment-Apps wie Youtube zugreifen. Über das integrierte CMS, die Lynk Cloud, können Hotel- oder Krankenhausbetreiber Inhalte wie Gästeinformationen, Speisekarte, Ausflugstipps oder Angebote auf die Displays spielen. Welche Inhalte besonders gut ankommen, lässt sich ebenfalls über die Lynk Cloud analysieren. Die Cloud unterstützt auch Funktionen wie In-House-Buchungen und -Bestellungen oder einen digitalen Concierge.

Die Displays der Serie haben zwei Funktionen für die automatische Audio-Anpassung: Object Tracking Sound (OTS) Lite passt mithilfe von KI den Sound an den Inhalt und die Bewegungen in der Szene an. Adaptive Sound reguliert den Sound gemäß der Umgebungsgeräusche. Kompatible Kopfhörer erkennen die Geräte anhand der Kopfhörer-ID. Eine mitgelieferte Multi-Code-Fernbedienung soll mögliche Störungen durch benachbarte Fernbedienungen oder Displays verhindern.