Concept International erweitert sein Portfolio im Bereich Industrie-PCs: Neu im Portfolio des Der Münchner Distributors ist der lüfterlose Giada AE613, das Concept als das „Brot-und-Butter-Modell“ des Herstellers beschreibt. Von Future IPC sind drei neue Serien im Angebot: IA-Serie mit erweitertem Temperatur- und Spannungsbereich, die ID-Serie als Hutschienen-PC und die IPK-Serie Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.

Der Giada AE613 ist ein preiswerter Industrie-PC mit einem Intel Core-i-Prozessor der 12. oder 13. Generation. Er bietet einen erweiterten Spannungsbereich von 12 bis 36 V und ist lüfterlos konstruiert, was ihn robust und unempfindlich gegenüber Staub und Temperaturschwankungen macht. Eine Version mit V-Pro-Enterprise-Technologie ist ebenfalls verfügbar.

Die Future IPC IA-Serie bietet einen noch größeren Spannungsbereich von 9 bis 36 V und lässt sich auch in extremen Umgebungen von -30 bis +70 Grad Celsius einsetzen. Die PCs sind lüfterlos und verfügen über ein Aluminiumgehäuse für zusätzlichen Schutz. Sie bieten eine große Bandbreite an Schnittstellen, darunter Ethernet, USB und COM-Anschlüsse.

Die Future IPC ID-Serie ist für den Einsatz in Verteiler- oder Schaltschränken konzipiert. Mit einer Größe von 185 x 116 x 50 mm sind die Modelle noch kleiner als das Standard-Booksize-Format. Sie verfügen über Industrie-Lüfter und mehrere Schnittstellen, darunter LAN, USB, COM und HDMI-Anschlüsse. Er ist leicht zu patchen und zu bekabeln – und durch einen einfachen Hutschienenschnappverschluss leicht auszutauschen. Der PC ist auch in einer kostengünstigeren und lüfterlosen Variante mit einer Intel Atom-X6425E-CPU erhältlich.

Die Future IPC IPK-Serie ist für Extremsituationen geeignet und bietet vollständig gekapselte Konnektoren für Schutz gegen Wasser, Staub und Schmutz. Sie ist durch ein Aluminium-Gehäuse geschützt und bietet verschiedene Befestigungsmöglichkeiten. Die Schnittstellen sind zweimal LAN, zweimal USB, ein COM- sowie ein HDMI-Anschluss.

„Mit unserer neuen Portfolioergänzung im Industrie-PC-Bereich haben wir nun wirklich für jeden Bedarf das passende Gerät im Sortiment. Die Industrie 4.0 braucht einen verlässlichen Partner und starke PCs“, sagt Mike Finckh, Geschäftsführer von Concept International zum neuen Sortiment. Den Giada AE613 gibt es ab 740,- Euro in der i3-Version inklusive Windows Pro, der Preis für die Geräte von FutureIPC beginnt bei 740,- Euro in der Intel-Atom-Version