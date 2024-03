Avixa bringt das Enterprise-IT-Programm zurück auf die Infocomm 2024. Das diesjährige umfasst einen zweitägigen AVoIP-Grundlagen-Workshop sowie Schulungssitzungen zu IoT-Lösungen, IT- und AV-Systemdesign, Netzwerkdesign und mehr. Avixa hatte das Programm letztes Jahr eingeführt, da ein professionelles AV-Wissen auch grundlegende IT-Kompetenzen erfordert, wie Annette Sandler betont, Senior Director, Live Content, U.S./Canada bei Avixa. Die Veranstaltung wird Trainings sowohl für IT- als auch AV-Techniker anbieten.

Am Mittwoch, 12. Juni, wird Keri Manasa von Legrand AV über die Auswirkungen von AV over IT, Cloud- und IoT-Lösungen sprechen. Laurent Masia von Netgear AV leitet eine Session zum Design eines AV-over-IP-Netzwerks. Jenn Steinhardt von Shen, Milsom & Wilke wird am Donnerstag, 13. Juni, eine Session zu Dokumentations- und Koordinationsstrategien für das Netzwerkdesign leiten. Frank Padikkala von Audinate wird ebenfalls am Donnerstag Grundlagen von Unicast- und Multicast-Übertragungen vorstellen.

Jose Mozota von Freman Solutions führt am Mittwoch, 12. Juni, einen Messerundgang zu Netzwerk- und Cloud-Technologien durch. Am selben Tag findet auch ein IT-Meeting am Avixa Xchange Live Stand statt. Die Technology Innovation Stage präsentiert am Donnerstag, 13. Juni, eine Trendprognose zur Unternehmens-IT mit Schwerpunkt auf der Integration von KI in IT-Workflows.

Im Rahmen der Messe findet erstmals auch die Transform @ Infocomm 2024 statt. In Zusammenarbeit mit der Object Management Group (OMG) bietet sie eigene Hallen, Konferenzen und Networking-Möglichkeiten zur digitalen Transformation. Anmeldungen sind unter www.infocommshow.org möglich. Die Veranstaltung wird von Crestron und Shure Incorporated gesponsert. Aktuelle Gespräche und Neuigkeiten zur Infocomm 2024 gibt es im Infocomm-Room auf Avixa Xchange.

Die Infocomm 2024 findet vom 12. bis 14. Juni im Las Vegas Convention Center in Las Vegas, Nevada, statt.

