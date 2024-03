Rundum glückliche Gesichter bei ISE-Chef Mike Blackman und seinem europäischen Team das sich zum traditionellen Post-Show Meeting am Tegernsee zusammentraf. Die ISE 2024 war eine Rekordmesse in vielen Dimensionen: Anzahl der Besucher, Ausstellungsfläche und mediale Aufmerksamkeit.

Auch die gemeinsam mit invidis veranstalteten Konferenzen DSS ISE und Retail Forum waren sehr gut besucht. Das Interesse an ProAV und Digital Signage ist in der Branche und bei Endkunden enorm hoch und der Messeplatz Barcelona konnte mit frühlingshaften Temperaturen überzeugen.

Für 2025 ist die Nachfrage bereits immens (Übersicht) – insbesondere auch für den Bereich Digital Signage, der in die Halle 4 und damit in direkter Nachbarschaft der großen Displayhersteller in Halle 3. Natürlich ergänzen auch Konferenzen wieder das Ausstellungsprogramm. Doch bevor bei invidis die Planung für die ISE 2025 beginnen, steht am 22. und 23. Mai die größte DSS Europe auf dem Programm.