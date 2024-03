Italien Kramer kommt zur MIR Tech in Rimini

Kramer kommt das erste Mal zur MIR Tech im italienischen Rimini. Im Zuge seiner Europa-Fokussierung will das Unternehmen aus Israel hier die lokale AV- und IT-Manager erreichen. Den Fokus legt Kramer auf seine neue AV-Allrounder-Plattform Panta Rhei zeigen, die der Anbieter das erste Mal auf der ISE 2024 in Barcelona vorstellte. In Zusammenarbeit mit seinem Partner Audiocodes zeigt Kramer eine neue Komplettlösungen, die für Microsoft Teams Rooms (MTR) zertifiziert sind. Diese umfassen eine Palette von Komponenten – von Videobars über Lautsprecher, DSPs, Kameras, Touchscreen-Controller und Switching bis hin zu Kabelmanagement-Lösungen.

„Die MIR ist der italienische Treffpunkt für den Systemintegrationsmarkt. Ursprünglich eine Messe mit dem Schwerpunkt Audio, hat sich die MIR schnell zu einer Messe entwickelt, die die Interaktion zwischen allen wichtigen Akteuren des AV-Marktes erleichtern soll“, sagt Emiliano Faccioli, Country Manager Kramer Italien. Die MIR Tech findet vom 7. bis 9. April im Rimini Expo Centre statt und konzentriert sich auf Audio-, Video- und Beleuchtungstechnologien für Unterhaltung, Museen und Gastgewerbe. Rund 100 Ausstellern werden in sechs Pavillons auf der Messe vertreten sein.