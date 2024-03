Sphere Entertainment, der Betreiber der Las Vegas Sphere, hat bekanntgegeben, dass er mit der Hitachi-Tochter Hitachi Vantara zusammenarbeitet, um die Datenverarbeitung für die riesigen LED-Leinwände der Sphere zu organisieren. Das gilt sowohl für die knapp 15.000 Quadratmeter große Innenfläche als auch für die LED-Außenhaut mit knapp 54.000 Quadratmetern.

„Bei Sphere gibt es viele Premieren, eine davon ist das Streaming von immersiven, hochauflösenden Videoinhalten in einem noch nie dagewesenen Umfang“, sagt Alex Luthwaite, SVP, Show Systems Technology bei Sphere Entertainment. „Hitachi Vantara hat gemeinsam mit unserem Team eine Lösung entwickelt, die schnell, zuverlässig und effizient ist. Dank ihres Fachwissens und ihrer Technologie liefern die Displays von Sphere Inhalte, die das Publikum nicht nur im Veranstaltungsort in Las Vegas, sondern auch auf der ganzen Welt in den sozialen Medien fesseln.“

Das genutzte Hitachi Content-Software-for-File-System besteht aus 27 Knotenpunkten mit 4-PB-Flash-Speicher für die Wiedergabe innerhalb der Sphere und für das Streaming in Echtzeit zu 7thSense-Medienservern, wobei jeder Knotenpunkt 4K-Videos mit 60 Bildern pro Sekunde streamt – eine Weltneuheit in Bezug auf die technologische Leistungsfähigkeit in diesem Umfang. Die Technologie von Hitachi Vantara ermöglicht es Sphere, eine extrem niedrige Latenz und einen hohen Durchsatz zu liefern.

Einsatz bei „Postcard From Earth“

„Um sicherzugehen, dass die Technologie dahinter der Herausforderung gewachsen ist, hat Hitachi Vantara eng mit dem Sphere-Team zusammengearbeitet, um zu testen, zu messen und zu verbessern, wie die Daten verarbeitet, gestreamt und projiziert werden. Was die Qualität angeht, sind Auflösung und Farbe unübertroffen, und dieses Projekt hat unsere ohnehin schon hohen Erwartungen noch übertroffen“, sagt Octavian Tanase, Chief Product Officer bei Hitachi Vantara.

Für den Film „Postcard from Earth“ von Darren Aronofsky bewältigt das System beispielsweise einen Durchsatz von mehr als 400 Gigabyte pro Sekunde bei einer Latenzzeit von weniger als 5 Millisekunden und einer 12-Bit-Farbdarstellung mit einem Subsampling von 444.

Die Hitachi-Lösung kommt auch im kalifornischen Burbank zum Einsatz, wo eine viermal kleiner Kopie der Las Vegas Sphere steht. Hier produzieren und testen die Sphere-Designer den Content für das Original in Las Vegas.

