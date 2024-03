Die Medialog ist eine Mischung aus Messe- und Netzwerk-Event, zu der Kern & Stelly ausschließlich Fachhandelspartner einlädt. Dieses Jahr findet die Hausmesse am 24. und 25 April in der gewohnten Location statt, der Halle 45 in Mainz. Das Produktmanagementteam des Distributors wird die Gäste auf geführte Rundgänge mitnehmen. Am ersten Veranstaltungstag gibt es ein abendliches Get-Together.

Der Ausstellungsbereich fokussiert Produktneuheiten aus den Bereichen Projektion, LED-Walls, Displays, Video Conferencing, Broadcast und Zubehör. Dieses Mal sind neue Hersteller wie Jabra im Bereich Pro-Audio und und UC dabei. „Der Medialog ist ein besonderes Highlight im Jahreskalender für unsere Gäste und Aussteller*innen und hat sich als Veranstaltung etabliert. Mit viel Einsatz und Leidenschaft arbeiten wir an den Vorbereitungen, um allen Besucher*innen einen hochwertigen und einladenden Rahmen für Fachgespräche zu bieten“, sagt Norman Winter, Marketingleiter DACH bei der Kern & Stelly Medientechnik.