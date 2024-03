Die Beauty Alliance, Deutschlands größter Parfümerie-Verbund, rollt 300 Digital Signage-Stelen am POS aus. Die Alliance ließ dafür eigens ein Stelenformat vom Integrator MEKmedia entwickeln. Die Stelen sind Teil eines neuen Retail-Media-Konzepts und werden Werbung von endemischen Beauty-Brands anzeigen. Der Rollout der ersten 100 Stück hatte bereits 2023 begonnen.

Mit den neuen Stelen bekommen die angeschlossenen Händler nun erstmals ein einheitliches digitales POS-Konzept. „Mit MEKmedia haben wir einen erfahrenen und kreativen Digital Signage-Integrator an unserer Seite, mit dem wir auch die nächsten Schritte in Richtung Digitalisierung der Verkaufs- und Schaufensterflächen gehen können“, sagt der Beauty-Alliance-Projektleiter Jürgen Fulbrecht.

Zur Beauty Alliance gehören rund 200 Parfümerie-Unternehmen in Deutschland, die insgesamt 1.100 Filialen betreiben. Die Beauty Alliance unterstützt die inhabergeführten Parfümerien unter der Marke „YBPN – Your Beauty Professional Network“. Mit einem Außenumsatz von fast 900 Millionen Euro ist der Verbund zweitgrößter Marktteilnehmer der Kosmetikbranche in Deutschland.

