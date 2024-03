OoH-Kampagnen APG|SGA bietet Motivkreation per KI an

Der Schweizer Außenwerber APG|SGA bietet seiner Kundschaft ab sofort die exklusive Dienstleistung für die Gestaltung von Werbemitteln mittels Generative AI an. Wer eine Kampagne im Self-Service-Tool APG|SGA Easy bucht, kann das Briefing direkt im Buchungsprozess erfassen. Im Hintergrund wird mittels KI dann ein indivduelles Werbesujet erstellt. Laut eigener Aussage ist die APG|SGA der erste Schweizer Außenwerber, der diesen Service anbietet.

Der Service steht sowohl für analoge Plakatwerbung als auch für DooH-Kampagnen zur Verfügung. Mit dem Service will das Unternehmen vor allem KMUs ansprechen, die das Self-Service-Tool nutzen. Über dieses wurden 2024 knapp 5.000 Kampagnen von mehr als 3.200 verschiedenen Werbetreibenden gebucht. Auf Wunsch können Nutzer auch mit KI-Spezialisten der APG|SGA in Kontakt treten, um in einem weiteren Schritt das Werbesujet zu finalisieren.

Dominik Franke, CITO bei der APG|SGA, kommentiert: „Die Entwicklung von technologischen Plattformen, wie beispielsweise unsere E-Commerce-Lösungen, gehört bei der APG|SGA zur Kernkompetenz. KI-generierte Werbesujets sind der nächste logische Schritt, um unseren Kund:innen ein einzigartiges, digitales Erlebnis mit Mehrwert anzubieten.“

