Daniel Schwing war zuletzt als Head of Retail Media Sales bei der Rewe Group für den Ausbau des Retail Media-Geschäfts verantwortlich. Erfahrung im OoH-Markt hat der 43-Jährige aus Führungspositionen bei Ströer und Kinetic. Jetzt wechselt er zum Kölner DCLP-Vermarkter Inovisco Mobile Media, der unter anderem DooH-Stelen in Netto-Märkten betreibt. Als Vice President Sales Excellence soll er Inovisco dabei unterstützen, weiter vom Retail-Media-Boom zu profitieren.

Konkret übernimmt Daniel Schwing die strategische Weiterentwicklung interner Strukturen und die Verantwortung des Konditionsmanagements für Agenturen und Kunden. Gemeinsam mit seinem Team soll er DCLP (das Digitale City Light Poster) zum wesentlichen Werbeträger am POS ausbauen. In seiner neuen Rolle berichtet er an Stefan Graf, der seit August 2023 als CSO für den Inovisco-Gesamtvertrieb verantwortlich ist.

Durch seine vorherigen Stationen kennt Daniel Schwing den DooH- und Retail-Media-Markt sowohl von Vermarkter- als auch von Agenturenseite. Vor seiner Tätigkeit im Retail-Media-Bereich bei Rewe war er bei Ströer als Head of Client Sales unter anderem für die Branchen Automotive und Consumer Electronics verantwortlich. Zuvor war er bei Kinetic – heute Group-M OOH – als Group Head tätig, wo er Key Accounts wie VW und die Telekom betreute.

„Wir freuen uns, mit Daniel Schwing einen Top-Experten für den Wachstumsbereich Retail Media und einen Spezialisten für den Einzelhandel gewonnen zu haben. Sein Antritt ist ein enormer Schub für unser gesamtes Wachstum im Bereich Retail Media. Damit haben wir auch personell die Voraussetzungen geschaffen, unsere Vorreiterposition in der wirksamen Marken- und Angebotskommunikation weiter auszubauen“, sagt Stefan Graf, CSO bei Inovisco Mobile Media.

„Außenwerbung am POS erzielt mehr Aufmerksamkeit als herkömmliche analoge Werbung. DooH-Medien und insbesondere DCLP werten sie qualitativ noch deutlich auf“, sagt Daniel Schwing. „Sich darauf zu konzentrieren, überzeugt nicht nur mich, sondern zunehmend auch budgetverantwortliche Marketeers. Ich bin davon überzeugt, dass die hohe Serviceorientierung und lange Mediaexpertise von Inovisco Werbungtreibenden die Möglichkeit bietet, kaufkräftige Zielgruppen an frequenzstarken Standorten zu erreichen und den Werbeerfolg maximal zu unterstützen.“

Anzeige