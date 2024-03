Das europäische Scala-Team ist omnipräsent auf vielen Messen wie ISE, Eurocis oder auch Dmexco. Mit dabei als Sales Manager für die DACH-Region ist seit Herbst 2023 auch Jan Kubitza, der für Senior Account Director Matthias Hofmann die deutschsprachigen Märkte betreut.

Scala ist seit der Übernahme von Stratacache zu einem globalen Digital Signage End-to-End-Anbieter mit Fokus auf Retail ausgebaut worden. Was früher nur ein Software-Anbieter war, ist heute ein Full-Service-Digital Signage und Retail-Tech-Anbieter. Neueste Scala-Produktkategorien sind nun auch Self-Checkout-Kassensysteme, die erstmals auf der NRF im Januar in New York vorgestellt wurden.