Pilot Berlin sichert sich den Etat von Berlin Partner für Wirtschaft und Technologie. Die Agentur und Tochter der Pilot-Gruppe soll für die Wirtschaftsförderung mehrere Kampagnen durchführen, die Berlin und all seine Facetten ins Licht stellen sollen: Wirtschaftsstandort, Sportmetropole, lebenswerte Hauptstadt und attraktiver Arbeitsplatz. Entsprechend breit ist die Zielgruppe. Die will Pilot Berlin mit einem Mediamix aus analogem und digitalem Out-of-Home, Print und Digital erreichen.

Berlin als Endspiel-Gastgeber

Der erste Etappenziel der Zusammenarbeit ist eine Kampagne zur UEFA-Fußballeuropameisterschaft 2024. Megalight-Säulen, Infoscreens und weitere OoH-Formate werden Berlin als „Host City“ herausheben, wo am 14. Juli das Endspiel stattfinden wird. Diese erste Kampagne startete Dieam 25. März und läuft auch in lokalen Radiosendern und Printmedien. Somit richtet sie sich an erster Linie an die Berliner selbst.

Kampagnen in Städten weltweit geplant

Über das Jahr werden dann weitere Berlin-Kampagnen folgen: Eine Industriekampagne mit 15 Partnerunternehmen soll die Hauptstadt als modernen Industriestandort darstellen. Zu großen Sportevents wie dem Finale der Basketball Euro League oder der Formel E sind begleitende Kampagnen geplant. Auch auf Aktionen internationalen Großevents wie der South by Southwest in Austin/Texas wird man den Wirtschaftsstandort Berlin bewerben.

Laut Berlin Partner konnte die Agentur sich mit ihrer Expertise und ihrem Gespür für die Stadt durchsetzen. „Die Aufgabe, Berlin für die Berliner*innen und gleichzeitig auch für die ganze Welt noch attraktiver zu machen, ist großartig, und wir freuen uns sehr, Berlin Partner dabei künftig unterstützen zu dürfen“, sagt Stefan Zarnic, Geschäftsführer von Pilot Berlin. „Gleichzeitig stärkt diese neue Verbindung auch unsere Position als Hauptstadtagentur, denn wir haben es uns zum Ziel gemacht, immer wieder neue Impulse für die hiesige Wirtschaft zu setzen und den Standort mitzugestalten.“

Berlin Partner ist Wirtschaftsförderungsunternehmen, das Unternehmen und Investoren bei ihrem Umzug nach Berlin und bei ihrer Entwicklung am Standort unterstützt. Die Agentur Pilot Berlin ist seit 1. März 2024 Mitglied des Berlin-Partner-Netzwerks, zu dem mehr als 250 Partner aus Wirtschaft, Wissenschaft, Medien, Kultur und Sport gehören, die sich alle für den Standort Berlin engagieren.

