Polestar Showrooms sind Design-Tempel, kühle Farbe, klare Formen mit einem Hauch von Understatement. Alles hat seinen Platz und wirkt aufgeräumt. Nur einzelne Komponente wie Federbein oder Bremsen werden wie in einem Museum präsentiert. So zu erleben auch im Polestar Space an der Passage de Garcia im Herzen von Barcelona.

Polestar Spaces sind Showrooms und Probefahrt-Hubs ohne Aftersales oder Werkstatt. Hier stehen die Neufahrzeuge im Fokus unterstützt von Flächenlicht, großen Lightboxes, wandfüllendem Regalsystem und ab und zu auch mit einem Digital Signage Display. Die Autos sind der Star – sonst nichts. Minimalismus Made by Polestar.

