Der Motherboard-Hersteller Kontron nimmt an seinem Produktions- und Lager-Standort in Augsburg ein kommerzielles 5G-Campusnetz in Betrieb. Das 5G Stand Alone Core Network von Kontron ist eine schlüsselfertige Netzwerklösung, die eine sichere und effiziente Implementierung von 5G-Konnektivität ermöglichen soll. Das vorintegrierte Produkt für industrielle Anwendungen ermöglicht intelligente Abläufe mit Fokus auf den Schutz sensibler Daten.

„Unser 5G Mobile Private Network gewährleistet eine sichere und zuverlässige Abdeckung in Fabrikhallen und Lagern. Das Netzwerk wurde speziell für den industriellen Einsatz entwickelt und bietet benutzerfreundliche Funktionen für eine einfache Geräte- und Netzwerkverwaltung. Es ermöglicht die nahtlose Mobilität von Menschen, Anlagen und Gütern, was die Produktivität und Effizienz steigert, während gleichzeitig höchste Priorität auf Sicherheit und Kostenoptimierung gelegt wird“, sagt Janez Öri, 5G MPN und Cloud Director bei Kontron Slowenien.

Das Unternehmen sieht das 5G-Netzwerk als Investition in eine zukunftsfähige, robuste Netzwerkinfrastruktur, die Industrie-4.0-Abläufe ermöglicht. Es ist geplant, schrittweise die kabelgebundene Infrastruktur durch eine einheitliche drahtlose Infrastruktur abzulösen. „Dadurch schaffen wir ein wesentlich flexibleres Produktionsschema mit leicht rekonfigurierbaren Produktionsinseln und optimierten Prozessen, einschließlich automatisierter, AI-basierter Qualitätskontrolle, verbesserter betrieblicher Kommunikation, gesteigerter Sicherheit und generell papierloser Prozesse in der Fertigung und im Lager“, sagt Walter Gruber, Director of Production & Logistics Site Manager Augsburg bei Kontron Europe.

Neue Intel-Xeon-Prozessoren bei Kontron Neu bei Kontron sind die drei COM-HPC-Server-Module COMH-SDID auf Basis des Intel Xeon D-2800 Prozessors sowie das COMH-SDIL und das COM-Express Basic mit Intel Xeon D-1800 Prozessoren. Die drei Module sollen Applikationsentwicklern Skalierbarkeit und Flexibilität für High-End IOT-Edge-Computing bieten.

