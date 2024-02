ISE 2024 Kontron zeigt Motherboards "Made in Germany"

Auf seinem Stand der ISE 2024 demonstrierte Kontron seine Motherboard-Lösungen für die Digital Signage-Branche. Das Unternehmen zeigte dabei die neuesten Revisited-Modelle; darunter war auch die Produkte K3291-H MSTX und K3291-N MSTX, die für den Award „Produkt des Jahres“ der Fachzeitschrift Computer & Automation nominiert wurden.

K3291-H MSTX und K3291-N MSTX basieren auf den Intel Core-i3- und Intel-Prozessoren der N-Serie. Sie sind konzipiert für unter anderem industrielle Kioske und Digital Signage am POS. Sie unterstützen Intel-Core-i3- und Intel-Prozessoren der Alder-Lake-N-Serie mit Intel-XE-Grafikarchitektur.

Produktion in Augsburg

Dazu wurden auch passende Smartcases gezeigt, unter anderem das S501. Es ist mit 0,87 Litern Volumen auf K3921-N und K3921-H abgestimmt. Es soll sich speziell für den Einsatz industriellen und semi-industriellen Umgebungen eignen, wie in Kiosk-, POS/POI- und Digital Signage-Applikationen.

Die Motherboards von Kontron werden am Standort in Augsburg gefertigt. Wie Emanuele De Marinis, Senior Sales & Business Development Manager bei Kontron Europe, betont, handelt es sich um den einzigen Herstellungsstandort von Motherboards im westlichen Europa. Dadurch könne Kontron in Zeiten von instabilen Lieferketten bei der Liefersicherheit punkten.