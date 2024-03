Das Marketingteam von Oracle Red Bull Racing renovierte jüngst sein Office in Milton Keynes, das etwa 80 Kilometer nördlich von London liegt. Somit zog in das Office eine Flotte von 10 Philips Collaboration C-Line-Displays in Größen zwischen 65 und 86 Zoll ein, basierend auf Windows (8000er Serie) und Android (6000er Serie). Sie wurden in sämtliche Räume integriert – von den Managementbüros über Besprechungsräume und Gemeinschaftsbereiche, wie die „Break Out Zone“ und die „Energy Lounge“.

Ergänzend zu den Collaboration-Displays installierte Red Bull Racing zwei 98-Zoll-Displays der Philips Signage 4000 Serie D-Line nebeneinander im „Paddock“-Bereich des Marketing-Teams mit Tribünenbestuhlung. Ein einzelnes 86-Zoll-Modell stellte man in der Oracle Suite auf. Diese drei Modelle nutzt das Marketing-Team zum Beispiel für die Live-Berichterstattung von der Rennstrecke und anderen damit verbundenen Veranstaltungen.

Laut Chief Marketing Officer Olly Hughes hat sich sein Team mehrere Anbieter angeschaut, hielt aber die Lösungen des Partners PPDS für das beste Produkt. „Es ist wirklich wichtig, dass die Marketingteams zusammenkommen, gemeinsam an den Inhalten arbeiten und diese in scharfen, kräftigen Kontrasten auf hochwertigen Displays anzeigen. Diese Philips Professional Displays sind ein echter Fortschritt und die perfekte Lösung für unsere Marketing-Büroumgebung“, sagt Olly Hughes.

PPDS ist auch für die Formel-1-Saison 2024 offizieller Display-Partner von Oracle Red Bull Racing. Als solcher beliefert er das Team an den Rennwochenenden mit LED-Walls, Digital Signage, professionellen TVs und Monitoren für den exklusiven Paddock-Club.

Anzeige